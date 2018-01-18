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Гибель 52 человек: создана специальная комиссия для расследования

18 января 2018, 14:25

Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь.

Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

В состав комиссии вошли заместитель министра внутренних дел Е.Тургумбаев, вице-министр здравоохранения А.Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Р.Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел А.Мадиев, представители правоохранительных и других органов области.

Напомним, 18 января в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», загорелся автобуса, в салоне которого находились 55 пассажиров и 2 водителя. 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь, остальные 52 человека погибли на месте.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.
Телефоны "горячей линии": +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.

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