Нужно ли Нацбанку менять денежно-кредитную политику?

После того, как Нацбанк 15 января снизил базовую ставку на 0,5 процентных пункта до 9,75%, возник вопрос о степени доверия к его денежно-кредитной политике. Само по себе снижение базовой ставки — хорошее дело с точки зрения роста кредитования и соответственно роста экономики, но решение выглядит нелогичным в рамках объявленной регулятором политики инфляционного таргетирования, заявил член правления инвесткомпании Halyk Finance Мурат Темирханов. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В IV квартале прошлого года на рынке отмечался значительный рост инфляционных ожиданий с учетом значительного роста месячной инфляции в октябре и ноябре. Это подтверждали и проводимые Нацбанком опросы населения. Это отмечалось в пресс-релизах Нацбанка по базовой ставке в октябре, ноябре 2017 и в январе 2018. Например, в решениях по базовой ставке говорилось, что ожидание населения по инфляции на год вперед составляло 6,5% в сентябре 2017, а в декабре уже шла речь об ожидании годовой инфляции в 7,1%. Это очень существенный рост», — пояснил он.

Причем эти инфляционные ожидания в декабре были выше, чем запланированный коридор Нацбанка по инфляции на 2018 год в 5−7%. А в конце 2017 года фактическая инфляция была сильно волатильной. Но даже если предположить, что статистика права и в декабре месячная инфляция реально снизилась, в чем наш собеседник сомневается, то ее рост в октябре и высокий уровень в ноябре все равно говорят о нестабильности и высокой волатильности инфляции в Казахстане.

С точки зрения традиционного инфляционного таргетирования, в условиях сильно волатильной инфляции и растущих инфляционных ожиданий снижать базовую ставку категорически нельзя, заметил Мурат Темирханов. Никто на рынке не ожидал резкого снижения базовой ставки, а когда это случилось, эксперты получили, так сказать, шок несбывшихся ожиданий. Это снижает доверие к действиям Нацбанка, заметил Мурат Темирханов.

Скорее всего, регулятор пошел на резкое уменьшение базовой ставки, чтобы стимулировать рост кредитования, но при этом рассчитывает, что он не ускорит инфляцию. В Halyk Finance также считают, что, несмотря на довольно резкое снижение базовой ставки, инфляция сильно не ускорится.

«Для того чтобы доверие к Нацбанку укреплялось, лучшим шагом для регулятора было бы заявление о переходе к новой денежно-кредитной политике, при которой его действия полностью соответствуют заявлениям. Мы считаем, что наилучшей политикой является таргетирование номинального ВВП. Тогда в понижении базовой ставки при росте инфляции и инфляционных ожиданий не будет никакого противоречия», — пояснил эксперт.

Нацбанк, взяв на себя двойной мандат по сдерживанию инфляции и по росту экономики, не будет волноваться о том, что инфляция в краткосрочном периоде растет из-за увеличения, например, монопольных тарифов, на которые он может повлиять. Кроме того, есть еще правительство, которое реализует различные госпрограммы, характеризующиеся притоком ликвидности на рынок, считает он.

«При переходе к новой денежно-кредитной политике действия регулятора принципиально не изменятся. Он так же будет управлять базовой ставкой и инфляционными ожиданиями, а тенге будет находиться в свободном плавании. Изменения больше коснутся коммуникационной политики и статистической работы, так как нужно будет анализировать не только инфляцию, но и драйверы роста ВВП», — заключил Мурат Темирханов.

В свою очередь аналитик «Казкоммерцсекьюритиз» Нурлан Ашинов заочно подтвердил словам коллеги о том, что снижение базовой ставки на 0,5% стало неожиданностью. В «Казкоммерцсекьюритиз» считали, что оно составит максимум 0,25%.

«Этим шагом Нацбанк дает понять, что не хочет видеть значительного укрепления тенге и стимулирует рост кредитования. Тем самым доходность на денежно-кредитном рынке снижается, и банкам становится интереснее кредитовать физлиц и юрлиц. Регулятору стоит придерживаться прежней денежно-кредитной политики инфляционного таргетирования», — сказал Ашинов.

Как в одиночку Национальный банк не может управлять инфляцией, так же он не в состоянии влиять на рост ВВП. Например, регулятор не оказывает прямого воздействия на объемы промышленного производства, аргументировал свою мысль аналитик. Обе задачи следует выполнять вместе с правительством, заметил Нурлан Ашинов.

Экономист Алмас Чукин одобряет политику и действия регулятора. Хотя он согласен с тем, что понижение базовой ставки сразу на 0,5% было шоком для всех игроков, однако рынок почувствует эффект от этого решения спустя 2−6 месяцев. Но если председатель Федрезерва то отчитывается перед Конгрессом США, то выступает на пресс-конференциях и участники рынка более или менее понимают, чего ждать в отношении базовой ставки, то их коллеги в Казахстане живут в неведении от одного решения Нацбанка до другого.

Кстати, для самого Нацбанка размер базовой ставки очень важен.

«Это ставка, по которой он платит за чужие деньги. Нацбанк выпустил ноты на сумму 3,7 трлн тенге. Так вот, сейчас, для того чтобы изъять на рынке излишнюю ликвидность, Нацбанку приходится занимать на рынке ненужные ему деньги и платить за это 10%. Это борьба с инфляцией, которая выливается в миллиард долларов. Конечно, Нацбанку выгоднее изымать ликвидность дешевле», — пояснил Алмас Чукин.