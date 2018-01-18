За год Атырауский НПЗ переработал 4,7 млн тонн нефти

С начала 2018 года Атырауским НПЗ переработано 218 778 тонн нефти, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании. При этом 7 844 тонны были переработаны сверх плана.

«За этот же период отгружено дизельного топлива экологических классов К-4, К-5 в количестве 44 971 тонны, из которых 589 тонн являются сверхплановыми. Также на 112 тонн перевыполнен план по отгрузке реактивного топлива ТС-1. При плане 968 тонн фактически отгружено 1080 тонн», — сообщили в АНПЗ.

В пресс-службе отметили, что по итогам 2017 года при плане 4 650 000 тонн переработка составила 4 723 647 тонн.

С 1 января 2018 года АНПЗ начал отгрузку дизельного топлива экологических классов К4 и К5 (аналоги Евро-4, Евро-5). Это стало возможным после проведенного капитального ремонта на дизельной секции КУ ГБД, где произведена замена катализаторов.

Напомним, с 15 декабря 2017 года на АНПЗ произвели запуск пуско-наладочных работ, тем самым обозначив завершение третьего этапа модернизации НПЗ.