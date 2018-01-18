В ЮКО начался пилотный проект «Оңтүстік қолөнершісі»

В этом году в Южно-Казахстанской области в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» запущен пилотный проект «Оңтүстік қолөнершісі». 300 ремесленников пройдут трех месячные краткосрочные курсы обучения. В мастерской ремесленников, где займутся обучением специалистов, за каждого учащегося планируется ежемесячно выплачивать по 30 тыс. тенге. Кроме того, получивших дипломы мы будем привлекать к работе в качестве преподавателя или мастера-наставника. Об этом сегодня в ходе ознакомления с работой художественной галереи «Алтын Орда» семьи Бейсбековых в Шымкенте сообщил аким области Жансеит Туймебаев.

В ходе мероприятия глава региона и гости ознакомились с выставкой, на которой были представлены ковры, кожаные, ювелирные и текстильные изделия, изготовленные мастерами прикладного искусства.

«В этом году мы планируем направить на краткосрочное профессиональное обучение 7 тыс. человек. Самое важное – начнется обучение на курсах «Оңтүстік қолөнершісі». Участникам курсов будет выплачиваться стипендия в размере 16 759 тенге. Наряду с этим, посетителям курсов из других населенных пунктов предоставят 9620 тенге на проезд и 12025 тенге на жилье. Более того, 20 выпускникам, окончившим курсы с отличием, мы намерены выделить специальные гранты акима области в размере 240 тыс. тенге», - сказал Ж.Туймебаев.

В ходе встречи, председатель филиала Союза ремесленников области Болатбек Бейсбеков доложил главе региона о нынешнем состоянии сферы народных художественных промыслов и ремесел, а также представил проект под названием «Центр ремесленников». Он также поблагодарил главу региона за оказанную поддержку в реализации пилотного проекта «Оңтүстік қолөнершісі».

«Этот уникальный проект впервые осуществляется в Южном регионе по инициативе акима области Ж.Туймебаева. Проект реализуется в рамках духовного возрождения и поспособствует пропаганде национальных традиций и обычаев. Он также окажет непосредственное влияние на развитие туризма. Я убежден, что в результате этой инициативы, мы сможем выявить талантливую молодежь», - сказал Б.Бейсбеков.

Стоит отметить, что в Союзе ремесленников Южно-Казахстанской области состоят 23 члена. На сегодняшний день, при поддержке компании «Шеврон» они на высоком уровне представили национальное ремесло в таких странах, как Индия, Малайзия, Турция, Туркменистан, Непал, Китай и Тайланд.