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Стали известны имена пострадавших во время пожара в автобусе

18 января 2018, 14:51

Трое человек здоровы, два человека получили легкие ожоги кистей.

Предварительно известны имена пострадавших во время пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области, их сейчас везут в Актобе, сообщили в областном ДЧС.

Среди них трое водителей − граждане Казахстана: Пернебек Максат, 1985 года рождения, Кыргызбаев Нуржан, 1968 года рождения, Танатаров Барат, 1978 года рождения. Все они жители Южно-Казахстанской области. Остальные двое — граждане Узбекистана: Исаков Ахрор, 1988 года рождения, Мырзахметов Исроилджан, 1980 года рождения.

Как сообщила руководитель лечебного отдела областного управления здравоохранения Асия Тржанова, трое человек здоровы, два человека получили легкие ожоги кистей.

"Наши (медики) осматривают там, они (выжившие), по предварительным данным, в госпитализации не нуждаются. На месте пострадавшим была оказана первичная помощь", — сказала Тржанова.

Ранее в комитете по ЧС сообщили, что 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Самара — Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. На месте погибли 52 человека, все погибшие — граждане Узбекистана.

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Источник: Sputnik Казахстан


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