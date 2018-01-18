Умер участник "Битвы экстрасенсов"

Он скончался в результате острой коронарной недостаточности.

В Воронеже от сердечной недостаточности скончался бывший участник шоу "Битва экстрасенсов" Константин Ямпольский, его похоронят в четверг, сообщает РИА Новости.

Как сообщил его бывший однокурсник Константин Кропотов, Ямпольский учился в Воронежском государственном институте искусств на театральном факультете. О его смерти стало известно 16 января.

Кропотов рассказал, что его друг скончался в результате острой коронарной недостаточности. Деньги на похороны собрали выпускники театрального факультета.

"У Кости нет родных, только друзья, поэтому мы решили собирать деньги. Похороны пройдут сегодня", — сказал собеседник.

Ямпольский в последнее время занимался театральной деятельностью и эзотерикой. Он принимал участие в десятом сезоне шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ, стал победителем проекта "Сверхъестественный отбор" на ТВ3.

Фото: Kremlin Press