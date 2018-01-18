Умер участник "Битвы экстрасенсов"
Он скончался в результате острой коронарной недостаточности.
В Воронеже от сердечной недостаточности скончался бывший участник шоу "Битва экстрасенсов" Константин Ямпольский, его похоронят в четверг, сообщает РИА Новости.
Как сообщил его бывший однокурсник Константин Кропотов, Ямпольский учился в Воронежском государственном институте искусств на театральном факультете. О его смерти стало известно 16 января.
Кропотов рассказал, что его друг скончался в результате острой коронарной недостаточности. Деньги на похороны собрали выпускники театрального факультета.
"У Кости нет родных, только друзья, поэтому мы решили собирать деньги. Похороны пройдут сегодня", — сказал собеседник.
Ямпольский в последнее время занимался театральной деятельностью и эзотерикой. Он принимал участие в десятом сезоне шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ, стал победителем проекта "Сверхъестественный отбор" на ТВ3.
Фото: Kremlin Press
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