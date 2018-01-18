В соответствии с подпунктом 4-2) пункта 1 статьи 6 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом Министра национальной экономики РК «Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов» Восточно-Казахстанский областной утверждены Правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов Восточно-Казахстанской области.

В частности, юридические и физические лица соблюдают чистоту и поддерживают порядок на всей территории, в том числе на территориях частных домовладений, не допускают повреждения и разрушения элементов благоустройства (дорог, тротуаров, газонов, малых архитектурных форм, освещения, водоотвода) городов и населенных пунктов. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, в том числе владельцы капитальных и временных объектов:

1) обеспечивают санитарное содержание и благоустройство отведенной территории за счет своих средств самостоятельно либо путем заключения договоров с организациями;

2) бережно относятся к объектам любой собственности, информируют соответствующие органы о случаях причинения ущерба объектам государственной собственности;

3) содержат в технически исправном состоянии и чистоте таблички с указанием улиц и номеров домов;

4) содержат ограждения (заборы) и малые архитектурные формы в надлежащем состоянии (покраска, побелка с внешней стороны ограждения (забора).

Также, уборка и содержание мест общего пользования включают в себя следующие виды работ:

1) уборка и вывоз мелкого и бытового мусора и отходов;

2) уборка и вывоз крупногабаритного мусора и отходов;

3) подметание;

4) покос и вывоз камыша, бурьяна, травы и иной дикорастущей растительности;

5) ремонт и окраска ограждений и малых архитектурных форм.

Уборка территорий общего пользования, занятых парками, скверами, бульварами, водоемами, пляжами, кладбищами, в том числе расположенными на них тротуарами, пешеходными зонами, лестничными сходами производится физическими и юридическими лицами и субъектами закрепления территорий, у которых данные объекты находятся на обслуживании и эксплуатации. Собственники объектов обеспечивают санитарную очистку и уборку прилегающей территории (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) организациями коммунального хозяйства или же производят ее самостоятельно.

Уборка тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов, остановочных площадок пассажирского транспорта производится организациями, ответственными за уборку и содержание проезжей части. Также уборка и мойка остановочных комплексов и прилегающих к ним территорий на остановочных площадках общественного пассажирского транспорта, территорий платных автостоянок, гаражей, а также подъездных путей, прилегающей территории осуществляются их владельцами.

Вывоз строительного мусора при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, производящими эти работы.

Во избежание засорения водосточной сети не допускается сброс мусора в водосточные коллекторы, дождеприемные колодцы и арычную систему.

Владельцы и эксплуатирующие организации надземных инженерных сооружений обеспечивают санитарное содержание прилегающей территории в границах охранных зон инженерных сетей.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на установленные места, определенные местным исполнительным органом.

Места временного складирования снега после снеготаяния очищаются от мусора и благоустраиваются.

Физические и юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления обеспечивают безопасное обращение с отходами с момента их образования. Физические и юридические лица складируют твердые бытовые отходы в контейнеры для твердых бытовых отходов.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется организациями в сроки, согласно утвержденного графика, установленного уполномоченным органом. Графики вывешиваются на площадках по сбору твердых бытовых отходов.

Жилые зоны микрорайонов и кварталов оборудуются площадками для мусорных контейнеров, сушки белья, отдыха, игр детей, занятий спортом, выгула домашних животных, автостоянками, парковками, зелеными зонами в соответствии с санитарными правилами.

Физические и юридические лица, в ведении которых находятся здания и сооружения, собственники зданий и сооружений обеспечивают своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы), а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски. Производится световое оформление витрин магазинов и офисов, выходящих фасадами на улицы.

Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.