В Актюбинской области заживо сгорели люди в автобусе: открыта горячая линия 

В результате возгорания погибли 52 человек, пострадали 5 человек.

18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от п.Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус», сообщает Zakon.kz.

В результате возгорания погибли 52 человек, пострадали 5 человек.

В салоне находились всего 57 человек, из них предварительно 55 граждан Узбекистана и 2 гражданина РК.

"Горячая линия» МЧС Республики Узбекистан:

(+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00.

"Горячая линия" КЧС МВД Республики Казахстан:

+7 7132 56-29-62 и +7 7132 56-68-85.

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