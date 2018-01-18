В Таразе успешно проведена акция «Народный юрист»

Вчера, 17 января 2018 года в Тараз состоялась республиканская акция «Народный юрист». Акция организована и проведена на площадке Центра правоохранительных услуг. Мероприятие длилось свыше 4 часов. За это время эксперты успели проконсультировать более 150 граждан.

Пришедшие на акцию граждане задавали юристам вопросы, как справиться с шумными соседями, как получить в собственность жилье, что делать, если нет возможности оплачивать кредиты. Много вопросов касалось земельных правоотношений, а также уголовного преследования, законности наложения административных взысканий.

В акции приняли участие адвокаты Жамбылской коллегии адвокатов. Также правовую помощь населению оказывали сотрудники Департамента юстиции, Департамента государственных доходов, Департамента внутренних дел, представители филиала АО Фонда развития предпринимательства «Даму».

На этом акция не закончилась. Ведь многие люди, получив первичную консультацию, в ближайшее время еще вернутся в Центр правовых услуг, где дежурные адвокаты также бесплатно дадут более детальные консультации, изучив документы, помогут составить исковые заявления, жалобы, обращения в государственные органы.

Напомним, республиканская акция «Народный юрист» с 2016 года ежемесячно проводится в крупных городах Казахстана. За это время «Народные юристы» проконсультировали более 6500 человек. Фотоотчет о проведенной акции можно скачать по ссылке: Народный юрист Тараз 17.01.18 г.