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МЧС Узбекистана готовит к вылету самолет на место, где погибли 52 человека

18 января 2018, 15:28

Сегодня на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус.

МЧС Узбекистана готовит к вылету из Ташкента самолет со специалистами министерства, врачами и сотрудниками МИД на место ЧП в Казахстане, в ходе которого сгорел автобус и погибли более 50 человек, сообщил РИА Новости представитель министерства.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Сейчас готовится борт, предварительно он должен вылететь из Ташкента, маршрут и время вылета сейчас согласовываются с коллегами из Казахстана", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, к месту трагедии будут доставлены специалисты МЧС, бригада врачей, а также сотрудники МИД республики.

Ранее сообщалось, что МЧС Узбекистана организовало телефонную "горячую линию" в связи ЧП.

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