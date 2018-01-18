ИАТА: Аэропорты Казахстана не хотят соблюдать международные правила перевозок

Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА) по Центральной Азии беспокоит, что аэропорты Казахстана не хотят соблюдать международные правила и принципы перевозок. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной резкому росту цен на аэропортовые услуги в связи с отменой регулирования тарифов аэропортов со второго полугодия 2017 года, сообщил региональный менеджер ИАТА по Центральной Азии Джордан Карамалаков, передает корреспондент Zakon.kz.

«Нас сильно беспокоит отсутствие слышимости и желание проконсультироваться. И поэтому, когда довели ситуацию до такого состояния, тогда перевозчики один за другим уходят или сокращают свои частоты полетов в Астану», - сказал он.

Он сообщил, что ИАТА и руководители авиакомпаний не были осведомлены о подготовке приказа об отмене госрегулирования цен. Как только о его существовании в организации узнали, прошла встреча с министерством национальной экономики, были направлены официальные письма.

«3 января Сагинтаев получил письмо от регионального вице-президента ИАТА по Европе, где четко указывается, какие принципы ICAO (международная организация гражданской авиации) нарушены этим приказом. Это было четвертой попыткой изменить ситуацию», - сказал Карамалаков.

Он также напомнил, что три года назад правительство признало аэропорты субъектами естественных монополий вместе с электроснабжением, водой и теплом для населения. Эти четыре проекта были отданы Европейскому банку реконструкции и развития для проведения консультаций. Но если с тремя проектами все прошло быстро, то работа с аэропортами еще в процессе.

«В прошлом году был определен международный эксперт для проведения консультаций. Стоимость этого процесса 500 тысяч евро. Сейчас этот проект практически сводится на нет. Он должен был завершиться в первом квартале 2018 года. К этому моменту аэропорты должны были иметь научно-обоснованную международно-согласованную систему определения тарифов. Сейчас этому поставлен крест. И кроме скандала ничего больше ждать не можем, поскольку невозможно, чтобы часть деятельности одного аэропорта регулировать, а другую - нет. Как можно так сделать?» - сказал он.

Он напомнил, что раньше организация ставила вопрос о цене топлива, потому как для иностранных перевозчиков она была в 2 раза выше, чем тоже самое топливо в Европе. Тогда цена была снижена, но все равно была выше европейской. Но пару месяцев назад, воспользовавшись кризисом поставок топлива, аэропорты вновь подняли цены. И если средняя цена его в Европе составляет $633, то в Казахстане иностранные перевозчики заправляются за $900-1000.

«Объяснения по этому вопросу нет никакого. Либерализация — это хорошо. Для естественных монополий либерализация не хороша. Мы говорим о том, чтобы было умное, правильное регулирование, а не беспредел, когда каждый аэропорт может увеличивать свои цены насколько хочет. Мы очень надеемся, что правительство примет меры, чтобы авиакомпании не уходили с рынка, чтобы тарифы казахстанских перевозчиков на международные рейсы, чтобы консультант международный завершил работы и предложил текст, который отвечает международным стандартам и он будет принят. И разве это неправильно? Так должно быть. Это надо делать», - резюмировал он.

Татьяна Ковалева