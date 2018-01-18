В Алматы напали на водителя автобуса

В Алматы произошел конфликт на дороге, в результате которого досталось водителю автобуса, передает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в instagram.

"Здравствуйте! Выложите пожалуйста! Мы ехали на автобусе, Мало того, что мы чуть не попали в аварию из-за этого водителя легковушки, так он еще и разборку устроил. Аж, до сих пор трясёт от страха! Что за водители такие?! Автобусная линия ДЛЯ АВТОБУСОВ! Там не было никакого поворота! А водитель автобуса отвечает-то за народ, которого он везет! Естественно, он испугался, когда мы все в салоне полетели. Уважаемые водители, будьте аккуратнее и внимательнее!", - сказано в описании к фото (текст автора оставлен без изменений).

Мнения пользователей Сети разделились по поводу возможных причин случившегося. Кто-то предполагает, что виновник конфликта - водитель Nissan, который заехал в неположенном месте на "выделенку". Кто-то же считает, что инцидент спровоцировал водитель автобуса.

"Вся правда такая «автобус два раза подрезал водителя легковушки, в ответ водитель подрезал его, но на этом водитель автобуса не успокоился и подрезал в третий раз, еще и обматерил, итог такой, водитель автобуса доигрался и получил по делу", - написал один из комментаторов.

Истинную причину случившегося устанавливают компетентные органы.