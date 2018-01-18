Гибель людей в автобусе

18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.

В салоне автобуса находились 55 пассажиров и два водителя. 52 человека погибли на месте. Все погибшие — граждане Узбекистана. Пять человек смогли спастись. Трое человек здоровы, два человека получили легкие ожоги кистей.

Автобус направлялся из Узбекистана в Россию.