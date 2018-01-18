В Национальный фонд от приватизации поступило свыше 7 млрд тенге — С. Жумангарин

Сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам реализации приватизации в рамках восьмого направления Послания «Эффективное государственное управление», вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин сообщил, что на сегодняшний день от приватизации в Национальный фонд уже поступило 7,4 млрд тенге.

Как сообщил вице-министр, в рамках реализации Послания Президента на стадии завершения создание рабочей группы, куда войдут представители всех госорганов, национальной палаты предпринимателей, квазигосударственного сектора.

«До августа 2018 года мы эту задачу завершим, то есть, доложим Правительству итоги реализации Комплексного плана приватизации и, думаю, что он (прим. План) дополнится еще рядом предприятий», — заверил вице-министр.

По словам Серика Жумангарина, на сегодняшний день уже 7,4 млрд тенге поступило от приватизации в Национальный фонд.

«Есть поручения Главы государства, что средства от приватизации будут направляться в Национальный фонд РК. Соответственно они будут инвестированы согласно правилам управления Национального фонда. Это фонд будущих поколений. На сегодняшний день уже 7,4 млрд тенге поступило от приватизации в Национальный фонд. Это в основном от продажи объектов республиканской собственности», — рассказал Серик Жумангарин.

Также вице-министр разъяснил, что поступления от объектов, которые находятся в собственности квазигосударственного сектора, также пойдут в Нацфонд. Однако средства от реализации объектов местными исполнительными органами поступают в местный бюджет и будут расходованы в соответствии с бюджетным кодексом на расходы местного бюджета.

Напомним, что Глава государства в своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» поручил ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения числа подведомственных организаций госорганов. Вторая задача, которую следует выполнить в рамках процедуры приватизации, заключается в возможности консолидировать подведомственные организации госорганов для снижения административных расходов.