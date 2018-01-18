В частности, внесены следующие изменения: В раздел 5 «Основные направления, пути достижения целей и задач программы, соответствующие меры»: В подразделе «Первое направление: поддержка новых бизнес - инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов»: Пункт 6 изложен в следующей редакции: «6. Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию и расширение производства. Под новыми эффективными инвестиционными проектами, а также проектами, направленными на модернизацию и расширение производства, понимаются проекты, предусматривающие рост доходов и увеличение среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты решения РКС/финансового агентства. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков, в том числе выданным за счет средств ЕНПФ, направленным на пополнение оборотных средств действующим предприятиям, также осуществляется в рамках лимитов, выделенных из республиканского и местных бюджетов. По кредитам, направленным на пополнение оборотных средств, а также рефинансирование текущих обязательств, не требуется увеличение среднегодовой численности рабочих мест и роста доходов на 10 % от соответствующих показателей после реализации проекта. К новым кредитам/договорам финансового лизинга также относятся кредиты/договора финансового лизинга, ранее выданные банками/банком развития/лизинговыми компаниями в течение 12 месяцев до вынесения проекта на рассмотрение РКС/уполномоченного органа финансового агентства.»; Пункт 10 изложен в следующей редакции: «10. Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 50% от номинальной ставки будет субсидироваться государством, а разница оплачивается предпринимателем.»; Пункт 14 изложенв следующей редакции: «14. Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового лизинга, направленного на инвестиции, составляет 5 (пять) лет без пролонгации срока субсидирования. Срок субсидирования кредитов, направленных на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года без пролонгации срока субсидирования. В случае, если по одному проекту заключается несколько договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования. По проектам, одобренным до 1 января 2018 года, со сроком субсидирования три года возможна пролонгация на дополнительные два года (общий срок субсидирования - не более пяти лет с момента подписания первого договора субсидирования по проекту) на условиях, действующих на дату одобрения пролонгации РКС.»; Пункт 17 изложен в следующей редакции: «17. Финансирование субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/ лизинговых компаний осуществляется из средств республиканского и местных бюджетов.»; Пункт 20 исключен; Пункт 22 изложен в следующей редакции: «22. Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию и расширение производства. Под эффективными проектами понимаются проекты, предусматривающие рост дохода и увеличение среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты решения финансового агентства. На кредиты, 100% которые направлены на пополнение оборотных средств, требования о достижении критериев эффективности не распространяются.»; Подпункт 3) пункта 24 изложен в следующей редакции: «3) срок предоставляемой гарантии - не более срока кредита.»; Подпункт 3) пункта 25 изложен в следующей редакции: «3) срок предоставляемой гарантии - не более срока кредита.»; Пункт 27 изложен в следующей редакции: «27. Номинальная ставка вознаграждения банков по кредитам, по которым осуществляется гарантирование, не может быть выше базовой ставки вознаграждения, установленной Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенной на 5 (пять) процентных пунктов.»; Пункт 30 изложен в следующей редакции: «30. Финансовое агентство при выявлении фактов нецелевого использования кредита принимает решение о снижении суммы гарантии пропорционально сумме кредита, использованного по нецелевому назначению.»; Дополнен пунктом 30-1 следующего содержания: «30-1. Финансовое агентство аннулирует гарантию при выявлении фактов полного нецелевого использования кредита.»; Пункт 33 изложен в следующей редакции: «33. Государственные гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет, на безвозмездной основе для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Программы и для реализации индустриально-инновационных проектов в рамках бизнес-инкубирования.»; Пункты 35, 36 и 37 изложен в следующей редакции: «35. Максимальная сумма государственного гранта для одного субъекта малого предпринимательства: 1) для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики, отраслях обрабатывающей промышленности в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах не может превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге; 2) для реализации индустриально-инновационных проектов в рамках бизнес-инкубирования в размере до 80% от обоснованных заявленных затрат, но не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге. Финансирование мер поддержки в форме предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей осуществляется за счет средств местного бюджета, для реализации индустриально-инновационных проектов - за счет республиканского бюджета путем перечисления целевых трансфертов региональным координаторам Программы. 36. Государственные гранты предоставляются государством через региональных координаторов Программы по итогам проводимых конкурсов по отбору заявок субъектов малого предпринимательства на реализацию новых бизнес-идей и индустриально-инновационных проектов в рамках бизнес-инкубирования. При этом обязательным условием для участия в конкурсе на получение государственного гранта для реализации новых бизнес-идей является наличие сертификата обучающих компонентов в рамках Программы. 37. Для проведения конкурса на предоставление государственных грантов региональные координаторы Программы создают конкурсную комиссию по отбору заявок проектов субъектов малого предпринимательства, претендующих на предоставление государственных грантов, и утверждают ее состав. Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются создание равных условий для предпринимателей, а также единство требований, предъявляемых к ним, всесторонность и полнота исследований представляемых документов, объективность принимаемых решений.»; Дополнен пунктом 37-1 следующего содержания: «37-1. Для проведения конкурса на предоставление государственных грантов для реализации индустриально-инновационных проектов в рамках бизнес-инкубирования региональные координаторы Программы направляют заявки субъектов малого предпринимательства, претендующих на предоставление государственных грантов, национальному институту для проведения экспертиз.»; Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования