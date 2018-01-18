Послание Президента является логическим продолжением реформ - Игорь Рогов

На состоявшейся встрече с профессорско-преподавательским составом Университета КазГЮУ заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК - Елбасы Игорь Рогов обсудил Послание Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении на тему: «Конституция - основа стабильности и дальнейшего поступательного развития РК» Игорь Рогов отметил, что данное Послание Президента Казахстана является логическим продолжением всех реформ, начатых в прошлом году.

«Наверно, мы все понимаем, что Послание, которое мы сегодня обсуждаем, это логическое продолжение тех больших реформ, которые прошли в прошлом году. Это в первую очередь конституционная реформа, которая способствовала существенному перераспределению властных полномочий Парламента и Правительства. Именно поэтому, основываясь на новом содержании многих конституционных норм, Глава государства еще в прошлом году выдвинул задачу модернизации общества, государства и сознания», - сказал он.

При этом заместитель исполнительного директора фонда подчеркнул, что значительная часть положений, которые сформулированы в Послании, потребует правового оформления.

«Современная действительность такова, что чисто политические лозунги не работают до тех пор, пока они не получают правовые нормы. Таким образом, цифровизация экономики, трансферт технологий, усовершенствование государствообразующих систем требует в первую очередь, юридического оформления», - добавил Игорь Рогов.

По его словам, в Послании также особое внимание уделяется работе Международного финансового центра Астаны (МФЦА).

«Я хочу вам сказать, что наш фонд намечает провести 4 июля текущего года большую международную конференцию, посвященную, в том числе и правовым вопросам функционирования МФЦА. На сегодняшний день уже много возникает вопросов по поводу использования английского права, как это будет соотноситься с казахстанским законодательством, и каким образом будут исполняться решения суда МФЦА и арбитража. В целом, мы планируем пригласить спикеров не только из числа представителей чисто английского права, там будут первые руководители зарубежных аналогичных структур и специалисты английского права, а также представители из Германии - юристы, рассматривающие вопросы конвергенции этих двух систем - европейско-континентального права и английского», - отметил заместитель исполнительного директора фонда.

В заключительной части своего выступления Игорь Рогов поделился с участниками встречи о набирающей большую популярность технологии блокчейн, которая применяется в различных сферах, в том числе в системе государственного управления.

«В правовом направлении еще надо много, что нужно доработать, поскольку в различных странах по этому делу имеются разные отношения. Более или менее определились в КНР - они просто запретили криптовалюты, в Беларуси, наоборот, легализировали в полном объеме, в РФ тоже идет процесс регулирования. Поэтому нам нужно хотя бы самим себе уяснить, что это такое и понять, как его использовать. В этой связи фонд планирует продолжить изучение и создать общественную площадку для разъяснительной работы по блокчейну, криптовалютам, майнингу и другим современным IT-трендам. В перспективе мы планируем также проводить встречи в Астане, Алматы и в регионах страны», - заключил он.

Асхат Ахметбеков