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Внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта и удостоверения личности гражданина Республики Казахстан
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 января 2018 года № 8 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (не введено в действие)
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
Часть третья пункта 4 изложена в следующей редакции:
«Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность (за исключением паспортов гражданина Республики Казахстан, оформленных в загранучреждениях Республики Казахстан), и вручаются лично владельцу, его законному представителю. Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее семнадцати рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.»
Часть первая пункта 48 изложена в следующей редакции:
«48. Уничтожение документов, удостоверяющих личность, производится комиссией ежедекадно с составлением акта об уничтожении по форме, утвержденной Министерством внутренних дел Республики Казахстан, содержащим номер и тип уничтожаемого документа, сведения о его владельце, причину недействительности документов. В случае, если подлежащий уничтожению документ не сдан владельцем, в акте указываются номер, тип документа, сведения о его владельце, причина недействительности, в примечании указывается, что документ не сдан.»;
Пункт 49 изложен в следующей редакции:
«49. Акты об уничтожении недействительных документов территориальными подразделениями уполномоченного государственного органа ежедекадно направляются в Министерство внутренних дел Республики Казахстан для внесения сведений о недействительности в базу данных.».
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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