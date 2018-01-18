В Актобе на 17 лет осудили мужчину за попытку изнасилования семилетней девочки

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Мужчину осудили по статье 124 УК РК - "Развращение малолетних" и приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Преступление произошло 27 августа прошлого года в 3Б микрорайоне Актау. Мужчина насильно волок за собой на стройку несовершеннолетнюю девочку. Спас маленькую девочку от педофила 10-летний Акжол Сансызбай.

Во время прогулки Акжол увидел, как мужчина тащил девочку на стройку. Не растерявшись и не испугавшись, Акжол снял преступника на видео, а после позвал взрослых, что и помогло предотвратить изнасилование.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили микрорайон и в течение 15 минут задержали подозреваемого.

Юного героя наградили в департаменте внутренних дел (ДВД) Мангистауской области. Мальчику вручили почетные грамоты, ноутбук и медаль за отвагу.

Фото с сайта 56nv.ru