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В Актобе на 17 лет осудили мужчину за попытку изнасилования семилетней девочки

18 января 2018, 17:07

Напомним, спас девочку от изнасилования 10-летний школьник Акжол Сансызбай.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Мужчину осудили по статье 124 УК РК - "Развращение малолетних" и приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Преступление произошло 27 августа прошлого года в 3Б микрорайоне Актау. Мужчина насильно волок за собой на стройку несовершеннолетнюю девочку. Спас маленькую девочку от педофила 10-летний Акжол Сансызбай.

Во время прогулки Акжол увидел, как мужчина тащил девочку на стройку. Не растерявшись и не испугавшись, Акжол снял преступника на видео, а после позвал взрослых, что и помогло предотвратить изнасилование.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили микрорайон и в течение 15 минут задержали подозреваемого.

Юного героя наградили в департаменте внутренних дел (ДВД) Мангистауской области. Мальчику вручили почетные грамоты, ноутбук и медаль за отвагу.

Фото с сайта 56nv.ru


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