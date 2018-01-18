Как в Астану будут привлекать туристов

Туризм является одним из ключевых отраслей в рамках новой экономической модели дальнейшего развития города. То есть за счет чего город будет развиваться, получать налоги, создавать новые рабочие места.

Об этом в интервью МИА Казинформ рассказал аким города Астана Асет Исекешев.

По словам акима, главные приоритеты новой экономической модели - это основа для частных инвестиций, массового предпринимательства и нового качества человеческого капитала. Это общепринятые принципы. Но как их реализовать в Астане? Поэтому мы посмотрели, как развиваются города подобные Астане. За счет чего они развиваются? С учетом новых индустрий, которые появляются, с учетом экологических вопросов. И по результатам анализа мы посмотрели, что есть десять секторов, которые дают наибольшую возможность для развития малого бизнеса, создания новых качественных рабочих мест. И здесь основной упор делается на развитие качественных услуг.

Модель глобального города дает большое преимущество. Например, Дубай и Сингапур посещают ежегодно по 15 миллионов человек, потому что эти города - центры торговли, образования и здравоохранения. Все приезжие живут в гостиницах, пользуются услугами, и это помогает развиваться экономике.

По каждому направлению привлекли наших специалистов, экономистов и разработали конкретные планы действий. Например, по развитию туризма разработали мастер-план, который определяет конкретные направления и задачи: что нам нужно делать, чтобы туризм в Астане хорошо развивался, чем можно привлечь туристов?

Определены три направления. Это так называемый событийный туризм, или mice-туризм, городской отдых и медицинский туризм.

По мнению Исекешева, mice-туризм является очень важным. Например, в Дубае в год проходит 4 тысячи мероприятий. Начиная от концертов, кинопремьер, фестивалей, ярмарок, выставок, форумов, конференций, на которые приезжает большое количество людей со всего мира. Совместно с Министерством культуры и спорта, корпорацией «Kazakh туризм» и другими министерствами и национальными компаниями, МФЦА разрабатывается план событийных мероприятий на 2018 год: крупных форумов, конференций, развлекательных шоу, фестивалей, концертов. Потому что на каждый из них приезжает несколько тысяч гостей. Они живут в отелях, ходят в рестораны, покупают сувениры. В городе работают более 200 отелей, 800 мест общественного питания, музеи, сувенирные компании. Всего в сфере услуг работают более 300 тысяч человек.

"Также немаловажно, чтобы этот поток гостей был равномерным. Чтобы туризм в Астане был не сезонным, а круглогодичным - с января по декабрь. Поэтому наша задача - стать одним из лучших конгрессно-выставочных центров евразийского пространства. Для этого у нас есть мощный комплекс ЭКСПО, много спортивно-культурных объектов, театров, спортивных арен, бизнес-центров, отелей. Мы сейчас работаем над сертификацией наших объектов и проведением в этом году ряда крупных мероприятий", - отмечает градоначальник.

Кроме событийного, есть возможности для развития социального туризма. Астана может стать центром образования по новым технологиям, по «зеленой» энергетике. Ведь образование - это не только обучение в вузах и колледжах. Сейчас проводится множество интерактивных курсов. Определенный приток туристов могут обеспечить наши крупные медицинские центры. Сейчас, в основном, лечиться приезжают из регионов Казахстана, но это тоже туристы, они здесь живут и пользуются услугами.

"Есть такое понятие - «качественный турист». Например, в Сингапуре, где находится международный финансовый центр, люди приезжают, в основном, на два-три дня. Там есть уникальный Ботанический сад и другие интересные объекты с недешевым посещением. Чтобы турист за те же два дня оставил в стране больше денег - не тысячу долларов, допустим, а три тысячи, - отметил он.

Аким напомнил, что начинает работу Международный финансовый центр «Астана». Финансовые центры в Сингапуре, Дубае ежегодно посещают несколько миллионов человек для открытия счетов, проведения консультаций. Нужно сделать так, чтобы, если к нам для операций в МФЦА «Астана» приедет бизнесмен из соседней страны, он привез бы с собой семью. Они могут посетить «Мегу», ЭКСПО, сходить в наши театры - «Астана Опера», «Астана Балет», посетить международный спортивный турнир или фестиваль. Такие простые туристические продукты и обеспечивают приток миллионов туристов. Когда проходила выставка» ЭКСПО», наблюдался наплыв туристов, и наши службы справились с их обслуживанием. Малый бизнес хорошо заработал, и в бюджет города поступили дополнительные деньги.

"Нам нужно привлекать туристов в зимний период, например, ощутимыми скидками, как это делают в Дубае, в жаркие летние месяцы. Тогда поток туристов и, соответственно, доходы от отрасли будут равномерными. Мы выстроили прагматичные планы и должны занять свою нишу в этом регионе. Однако мы не должны развивать только событийный, медицинский туризм, но также необходимо использовать нашу уникальную, богатую историю и культуру, нашу природу. Рядом с Астаной находится курорт Боровое, город окружен степью - это тоже интересный продукт в наше время, когда развивается экотуризм, когда у иностранцев есть интерес к истории и культуре разных народов. Мы сейчас работаем над целым рядом проектов за счет частных инвестиций по формированию интересных турпродуктов для проведения отдыха в Астане и ее окрестностях. Это аквапарки, этноаулы, различные интересные достопримечательности. Думаю, в ближайшее время мы увидим очень хороший эффект по туризму", - подытожил он.

Фото: express-k.kz