Североказахстанцы обсудили Послание Президента РК

Глава региона отметил, что в 2018 году все предприятия должны активно принять участие в технологической модернизации своих производств.

В Петропавловске актив общественности Северо-Казахстанской области обсудил Послание Президента РК народу Казахстана. На собрании присутствовали депутаты маслихатов, представители исполнительной власти, директора крупных предприятий и представители бизнеса, политических партий, профсоюзов, неправительственных организаций, а также этнокультурных и религиозных объединений, работники социальной сферы. В ходе обсуждения аким области Кумар Аксакалов озвучил приоритетные задачи и планы для реализации Послания Главы Государства.

Послание Президента Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» стало логическим продолжением осуществляемых в стране реформ. Глава государства в своем Послании обозначил десять задач, в направлении которых должна развиваться страна в 2018 году.

Глава региона отметил, что в 2018 году все предприятия должны активно принять участие в технологической модернизации своих производств. Особое внимание в послании уделено обрабатывающему сектору с высокой производительностью труда. Так, АО «ПЗТМ» намечена дальнейшая модернизация производств с приобретением новейшего оборудования, которое позволит увеличить производительность труда в 2 раза. АО «Завод им С.М. Кирова» планирует реализовать проект «Организация производства многослойных печатных плат». Данный отечественный продукт станет цифровой основой для элементов управления автоматизации процессов на производстве.

На сегодняшний день ярким примером внедрения новых технологий на производстве является презентованный Президенту в прошлом году завод по переработке молока с установкой оборудования ТЕТРА ПАК ТОО «Масло-Дел» в г. Петропавловске. С применением оборудования Тетра Пак мощность производства возрастет в 2,5 раза при этом затраты на электроэнергию уменьшатся в 3 раза, а герметичная упаковка позволит увеличить сроки хранения молочной продукции до 4 месяцев. ТОО «Аулие Голд Майнинг» закуплено цифровое оборудование, которое позволило до 30% сократить потери при выщелачивании золота.

В своем Послании Президент страны одним из важных направлений в развитии ресурсного потенциала обозначил повышение энергоэффективности и экологичности производств, активное использование альтернативной энергетики. Проводятся работы по строительству ветряной станции мощностью 35 МВт ТОО «Greencity KZ» в Тайыншинском районе. Также ведутся переговоры с представителями финской компании «Kauko International» о возможности реализации проекта по переработке отходов с выработкой электроэнергии.

Использование биомассы в качестве топлива позволит экономить бюджетные деньги.

«На сегодня в регионе установлено 73 котла, работающих на биомассе. К примеру в Большемалышенской средней школе Кызылжарского района если затраты отопления на угле составляли 5,9 млн. тенге в год, то на биомассе они составляют 2,9 млн.тенге в год. Для стимулирования установки таких котлов в октябре 2017 года разработана Дорожная карта по внедрению котлов, работающих на биомассе в Северо-Казахстанской области, согласно которой в 2018 году планируется подключить 130 объектов», - отметил глава региона.

В Петропавловске в январе 2017 года введён в работу мусоросортировочный комплекс. Также в 2017 году запущено предприятие по обезвреживанию и утилизации всех видов промышленных и медицинских отходов ТОО «Промотход Казахстан», с мощностью 10 тыс.тонн.



В своем Послании Глава государства отметил, что аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.

«Наша задача – используя новейшие технологии добиться в течение 5 лет в агропромышленном секторе повышения производительности труда и экспорта переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза», -сказал Кумар Аксакалов.

На 2018 год на ремонт автомобильных дорог местного значения, протяженностью 369,2 км, запланированы средства в сумме 10,5 млрд. тенге, в том числе 6 млрд. тенге из республиканского бюджета и 4,5 млрд. тенге из местного бюджета. Только за 2 года в развитие транспортно-логистической инфраструктуры вложено в 3 раза больше инвестиций, на сегодня их объём составляет 80 млрд тенге.

В 2018 году завершатся работы по ремонту центральной крыши железнодорожного вокзала. Также будут выполнены работы по реконструкции фасада здания, фойе и зала ожидания. Начнутся работы по установке эскалаторов и лифтов. Одно из новшеств - строительство транспортно-логистического центра ТОО «ТрансМоторсГрупп» в Мамлютском районе. Компания планирует создать современный транспортно-логистический центр с транзитной зоной транспортных средств, грузоскладированием, кафе, гостиницей, станцией технического обслуживания.

В сфере архитектуры планируется разработка двух Интернет ресурсов: Интерактивная инвестиционная карта генерального плана города Петропавловск и Электронная архитектура города Петропавловск. В дальнейшем эти интернет ресурсы будут внедряться в районных центрах области. В нашей области уже сейчас применяются инновационные методы: при проектировании объектов применяются BIM-технологии (в том числе 3D-моделирование), в строительстве по технологии ДСК с применением утепленных стеновых ЖБИ-панелей возводятся 4 многоквартирных жилых дома, проектируется 7 домов. Планируется строительство 80-ти квартирного жилого дома по технологии каркасного домостроения.

В Послании Президент акцентировал внимание на внедрении концепции «Смарт Сити» в систему управления городской средой. Ключевые характеристики умного города — комфорт, безопасность, эффективность и экологичность. В г. Петропавловск функционируют система видеонаблюдения, фото-видео фиксация нарушений, а также создан центр оперативного управления. Реализуются инициативы по направлениям «Smart школа», «Smart уличное освещение», «Smart поликлиника» и т.д. В текущем году будет принята целостная концепция «Smart Петропавловск», которая будет включать в себя более 50 проектов по цифровизации городской среды.

В ходе обсуждения выступили: директор фирмы «Тайынша Астык» Анатолий Рафальский, директор школы-лицей «ЛОРД» Гүлжан Жаканова, директор НИШ Нұрғали Елшібеков, директор ТОО «Региональный центр развития «Есиль» Руслан Шарипов, руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по СКО Галым Турсунбаев.