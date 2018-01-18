Владельцы iPhone смогут самостоятельно отключать замедление смартфонов

Владельцам iPhone не только дадут возможность приобрести сменную батарею по более низкой цене, но и позволят следить за "здоровьем" батареи.

Грядущее обновление операционной системы позволит владельцам iPhone отключить функцию замедления работы смартфонов, сообщил глава корпорации Apple Тим Кук, передает РИА Новости.

По его словам, в компании прислушались к словам пользователей, отреагировавших на подобный контроль их девайсов. В связи с этим владельцам iPhone не только дадут возможность приобрести сменную батарею по более низкой цене, но и позволят следить за "здоровьем" батареи.

"Все очень прозрачно. Мы не делали такого прежде. Мы будем сообщать, что немного снижаем производительность, чтобы избежать внезапной перезагрузки, и, если вам это не нравится, вы можете отключить это", — рассказал Кук в интервью телеканалу ABC, добавив, впрочем, что не рекомендует отказываться от этой опции.

Кук предположил, что пользователи не обратили достаточного внимания в тот момент, когда функция замедления вводилась в действие, и компания разъясняла суть этой меры. При принятии любого решения Apple ставит во главу угла своего клиента, заверил он.

"Может мы изъяснились недостаточно понятно. Мы искренне извиняемся перед всеми, кто думает, что у нас была какая-либо другая мотивация", — отметил предприниматель.

В минувшем декабре Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди потребителей, во Франции прокуратура начала расследование, в США, Канаде и Израиле были поданы судебные иски.

Фото: iPhones.ru