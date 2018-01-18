О внесении изменений и дополнений в правила оказания услуг сотовой связи в РК

При отсутствии денег на лицевом счете, абонент получает голосовое уведомление от оператора.

16 января этого года были опубликованы изменения и дополнения в Правила оказания услуг сотовой связи. Мы попросили руководителя отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталью Еськову дать разъяснения, что ждет абонентов сотовой в связи с новыми правилами.

- В целом изменения вносят ряд новшеств по голосовому уведомлению пользователей сотовой связи. Так, например, новые правила убирают голосовое информирование абонентов о звонках на номера, которые были перенесены в сеть другого оператора. Теперь при звонках на такие номера абоненты услышат стандартные гудки, между которыми будет 4-секундная пауза. Ранее мы предупреждали абонентов, что номер перенесен при помощи голосового уведомления. Мы делали это, чтобы им было понятно, что такой звонок будет стоить намного больше, чем звонки внутри сети, которые на многих тарифах нашей компании вообще не тарифицируются. Теперь абоненты должны будут самостоятельно контролировать расход баланса при звонках на перенесенные номера. Им придется прилагать дополнительные усилия, чтобы избежать увеличения расходов на связь, - отметила Наталья Еськова.

Также руководитель PR департамента «Кселл» сообщила, что есть еще одно нововведение, касающееся звуковых уведомлений. Оно будет применяться, когда на счету абонентов нет средств для того, чтобы звонить.

Теперь правилами предусмотрено, что при попытке совершить голосовой вызов, абонент авансового порядка расчета получает голосовое уведомление от оператора об отсутствии денег на лицевом счете.

«В ситуации, когда абонент хочет позвонить, но у него на лицевом счету нет средств, он будет слышать уведомление на двух языках», - прокомментировала Наталья Еськова.