В Узбекистане создали комиссию по ЧП с автобусом

На трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области сгорел автобус.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса в Казахстане, из-за которого погибли 52 человека, сообщает РИА Новости.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"По поручению президента Узбекистан Шавката Мирзиеева создана специальная правительственная комиссия по факту гибели граждан страны в Казахстане в результате возгорания автобуса. Комиссию возглавил премьер-министр Абдулла Арипов", — уточнил представитель МЧС Узбекистана.

По его словам, в комиссию вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств. Комиссия совместно с представителями Казахстана должна заняться установлением личностей граждан Узбекистана и причин чрезвычайного происшествия.

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