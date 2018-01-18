Доклад Министра национальной экономики по проекту Указа Президента РК

«О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»

(г. Астана, 16 января 2018 года)

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и Ваших поручений, данных на заседании Правительства 11 января т.г. на Ваше рассмотрение вносится проект Общенациональный план мероприятий (далее - Общенациональный план).

Общенациональный план предусматривает 87 мероприятий, по десяти основным задачам, направленным на развитие государства на предстоящий период.

В рамках первой задачи «Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологи» предусмотрены 8 мероприятий по управлению перетоками трудовых ресурсов, совершенствованию и разработке новых инструментов, направленных на модернизацию и цифровизацию субъектов предпринимательства с ориентацией на экспорт продукции, а также трансферт технологий.

Реализация данных мер будет осуществляться через разработку Концепции, а затем новой Государственной программы индустриально-инновационного развития, посвященной становлению промышленности «цифровой эпохи».

В рамках второй задачи - «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала» предусмотрены 5 мероприятий, направленных на развитие «зеленых» технологий, пересмотр подходов по управлению природными ресурсами, которые будут реализованы через актуализацию экологического законодательства, в т.ч. Экологического кодекса.

Также предусмотрена разработка и принятие комплекса мер по современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса.

В рамках третьей задачи «Умные технологии» - шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса» предусмотрены 6 мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса через внедрение новых технологий и бизнес-моделей, развитие кооперативов, пересмотр неэффективных субсидий, а также повышение наукоемкости АПК.

В этих целях будут внесены изменения в государственную программу развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы.

В рамках четвертой задачи «Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры» предусмотрено 3 мероприятия. В реализацию данных мероприятий будет разработан План по поэтапному внедрению Интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий.

А также будет увеличено финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог с доведением в среднесрочной перспективе ежегодно до 150 миллиардов тенге с учетом местных бюджетов для улучшения внутрирегиональной мобильности.

В рамках пятой задачи «Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе» предусмотрено 5 мероприятий, которые направлены на совершенствование жилищного законодательства, а также законодательства, регулирующее сферу естественных монополий, совершенствование Государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства.

Реализация данных мер позволит повысить комфортность для населения, т.е. создаст условия для доступности жилья, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды и т.д.

В реализацию шестой задачи ««Перезагрузка» финансового сектора» предусмотрено 8 мероприятий, которые будут обеспечены через реализацию Программы Нацбанка по оздоровлению банковского сектора, а также через мероприятия, направленные на обеспечение долгосрочного кредитования бизнеса и разработку проекта Закона Республики Казахстан о восстановлении платежеспособности физических лиц и внесений изменений и дополнений в Программу рефинансирования ипотечных займов.

В рамках этого же направления будет обеспечена подготовка площадки МФЦА к проведению IPO акций национальных компаний.

С 2018 года начнется проведение поэтапного публичного размещения акций отдельных портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына».

В рамках седьмой задачи «Человеческий капитал - основа модернизации» предусмотрено 32 мероприятия.

С целью создания передовой системы образования, на всех уровнях, предусмотрены мероприятия направленные на совершенствование процессов образования, обновление учебных программ, повышение престижа педагога.

Кроме того, будут внесены изменения и дополнения в государственную программу образования и науки на 2016-2019 годы, в части развития цифровых технологий и вузовской науки.

В сфере здравоохранения будут реализованы мероприятия направленные на применение новых технологий для улучшения профилактики и лечения болезней, повышение качества медицинского обслуживания населения, в том числе разработка Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Для реализации мер, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения, будет разработан новый проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

С целью расширения охвата самозанятых и безработных граждан будут реализованы новые инструменты Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы.

Также предусмотрено совершенствование законодательства направленного на формализацию деятельности неформально занятого населения, обеспечение перевода трудовых книжек и трудовых договоров в электронный формат, запуск электронной биржи труда, совершенствование выплат из системы социального страхования.

В рамках восьмой задачи «Эффективное государственное управление» предусмотрено 10 мероприятий.

С целью дерегулирования бизнеса предусмотрена выработка нового пакета системных мер по поддержке бизнеса, в том числе на местном уровне, а также мероприятия по внедрению цифровых технологий, повышению качества госуслуг и господдержки.

С целью сокращения числа подведомственных организаций госорганов и снижения административных расходов будут выработаны предложения по консолидации подведомственных организаций.

А также будет проработан вопрос по обеспечению законодательной базы по расширению экономической самостоятельности регионов и местного самоуправления.

В рамках девятой задачи «Борьба с коррупцией и верховенство закона» будут реализованы 8 мероприятий, направленные на институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем.

Будут приняты законы Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».

Обеспечена поэтапная цифровизация уголовного и административно-деликтного процессов.

Будут активно внедряться интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением.

В рамках десятой задачи ««Умные города» для «умной нации»» предусмотрены 2 мероприятия, направленные на формирование «эталонного» стандарта «Смарт Сити» и его внедрения для управления городской средой через распространение лучших практик и обмена опытом между городами Казахстана.

Реализация Общенационального плана даст импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития, который послужит основой для развития страны в условиях четвертой промышленной революции и позволит реализовать мероприятия, направленные на улучшение благосостояния народа.