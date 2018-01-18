Инфляция в странах ЕАЭС в 2017 году не превысила предельного количественного значения, установленного Договором о ЕАЭС
Наименьшие показатели уровня инфляции (индекса потребительских цен) в 2017 году отмечены в Российской Федерации и Республике Армения - 2,5% и 2,6% соответственно.
В трех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации - темпы роста потребительских цен снизились. Таким образом, один из основных макроэкономических показателей - уровень инфляции - находится в зоне макроэкономической стабильности.
В Республике Армения и Кыргызской Республике дефляция сменилась умеренным ростом цен в результате восстановления экономической активности и внутреннего спроса.
Все государства-члены обеспечили соответствие страновых уровней установленному Договором о ЕАЭС предельному количественному значению уровня инфляции - 107,5%. В Республике Беларусь подобный результат достигнут впервые с начала функционирования Союза.
Снижению инфляции и сближению её значений в странах ЕАЭС способствовала реализация мер экономической политики, в том числе с учетом разработанных Евразийской экономической комиссией рекомендаций.
Справка
Уровень инфляции по итогам 2017 года в государствах-членах ЕАЭС:
в Республике Армения -2,6%;
в Республике Беларусь -4,6%;
в Республике Казахстан -7,1%;
в Кыргызской Республике -3,7%;
в Российской Федерации -2,5%.
Пороговое значение уровня инфляции для государств-членов по итогам 2017 года составило 7,5%.
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