Инфляция в странах ЕАЭС в 2017 году не превысила предельного количественного значения, установленного Договором о ЕАЭС

Наименьшие показатели уровня инфляции (индекса потребительских цен) в 2017 году отмечены в Российской Федерации и Республике Армения - 2,5% и 2,6% соответственно.

В трех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации - темпы роста потребительских цен снизились. Таким образом, один из основных макроэкономических показателей - уровень инфляции - находится в зоне макроэкономической стабильности.

В Республике Армения и Кыргызской Республике дефляция сменилась умеренным ростом цен в результате восстановления экономической активности и внутреннего спроса.

Все государства-члены обеспечили соответствие страновых уровней установленному Договором о ЕАЭС предельному количественному значению уровня инфляции - 107,5%. В Республике Беларусь подобный результат достигнут впервые с начала функционирования Союза.

Снижению инфляции и сближению её значений в странах ЕАЭС способствовала реализация мер экономической политики, в том числе с учетом разработанных Евразийской экономической комиссией рекомендаций.

Справка

Уровень инфляции по итогам 2017 года в государствах-членах ЕАЭС:

в Республике Армения -2,6%;

в Республике Беларусь -4,6%;

в Республике Казахстан -7,1%;

в Кыргызской Республике -3,7%;

в Российской Федерации -2,5%.

Пороговое значение уровня инфляции для государств-членов по итогам 2017 года составило 7,5%.