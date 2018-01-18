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Американка нашла тайную комнату в собственном доме

18 января 2018, 17:34

Комната могла быть построена как бомбоубежище.

Американская семья случайно обнаружила секретную комнату под собственным гаражом, передает Лента.ру со ссылкой на The Mirror.

В ночь на 10 января семью Бушей разбудил грохот. Они спустились посмотреть, что произошло, но ничего не заметили. Однако на следующий день Бриттани Буш (Brittany) чуть не провалилась в непонятно откуда взявшуюся дыру в гараже.

«Я открыла дверь гаража и шагнула внутрь, но моя правая нога куда-то провалилась. Я повисла на двери и начала кричать», — рассказала женщина.

Оказалось, что под гаражом была еще одна комната. За неделю поисков семья обнаружила в ней женскую сумку, бигуди, игрушки и несколько писем. Когда Буши покупали дом два года назад, комната не была указана в планировке, не знал о ее существовании и риелтор.

Семья обратилась в страховую фирму, чтобы выяснить, что делать дальше. Присланный инженер объяснил, что очень удивлен, что бетонный пол «продержался столько времени»: он был толщиной всего в пять сантиметров.

Буш отметила, что комната могла быть построена как бомбоубежище. Семья надеется узнать настоящую историю подвала, но боится найти в нем что-то жуткое.

«Страховой агент попросил нас не пугаться, если мы вдруг обнаружим там тело», — отметила женщина.

Фото: mirror.co.uk


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