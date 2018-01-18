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В Талдыкоргане дерзкое разбойное нападение совершено на автостоянку фирмы

18 января 2018, 17:39

Одного из участников нападения задержали.

По сообщению пресс-службы ДВД Алматинской области, факт зарегистрирован 18 января в Талдыкоргане, где разбойное нападение было совершено на крытую автостоянку одной из городских фирм, передает Zakon.kz.

Сообщение о разбое поступило в дежурную часть городской полиции около 3 часов ночи.

Как выяснилось, трое неизвестных, вооруженных ножами, в медицинских масках ворвались в помещение крытой автостоянки, где украли сотовый телефон охранника и 12 аккумуляторов с грузовых автомашин. Охраннику, избитому, а также связанному по рукам и ногам электрическим проводом, заклеенными скотчем глазами и ртом, потребовалась медицинская помощь.

«Сотрудниками талдыкорганской полиции уже задержан один из нападавших, ранее работавший в этой фирме и действовавший, как выяснилось, в роли наводчика. Личность двух других подозреваемых также установлена. Сейчас в их отношении проводятся розыскные мероприятия. Похищенные аккумуляторы обнаружены и изъяты» - проинформировали в пресс-службе ДВД региона.

Досудебное расследование, предусмотренное ст.192 ч.2 УК РК (разбой), продолжается в производстве УВД Талдыкоргана.

фото: infpol.ru


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