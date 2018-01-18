В Астане состоялось расширенное заседание Коллегии МВД с участием руководителей служб министерства

В Астане состоялось расширенное заседание Коллегии МВД с участием руководителей служб министерства, ДВД, МПС, ДУИС, ДЧС областей, а также городских и районных органов внутренних дел, на которой обсуждены задачи казахстанской полиции в свете требований Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Министр К. Касымов подчеркнул, что деятельность МВД должна быть нацелена на создание условий для реализации задач, определенных в Послании Главы государства.

Руководителям территориальных органов поручено совместно

с акиматами принять меры по внедрению интеллектуальных систем видеонаблюдения, функционирующих по принципу «Безопасный двор», контроля за дорожным движением, которые позволят эффективно управлять транспортными потоками, а также необходимости цифровизации деятельности органов внутренних дел.

Это вопросы, связанные с внедрением электронных систем уголовных дел и административного производства, оказания государственных услуг населению.

Министр отметил, что Послание Главы Государства дает реальный импульс к модернизации деятельности органов внутренних дел и ее технологическому развитию в условиях Четвертой промышленной революции, чтобы соответствовать вызовам нового времени.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан