В результате конкуренции между перевозчиками изменились авиарейсы в Казахстане

В 2017 году было открыто 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками (Finn Air, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China) по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями по направлению в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КГА МИР РК.

Вместе с тем, на действующих 11 направлениях в Бишкек, Стамбул, Пекин, Лондон, Сеул, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Санкт-Петербург, Ташкент, Тбилиси было добавлено 20 рейсов в неделю.

"Причинами изменения программы полетов авиакомпании «KLM» в Астане и Алматы являются экономические причины и высокая конкуренция со стороны других перевозчиков, таких как Аэрофлот, МАУ, Белавиа, WizzAir, что при высоких расходах делает рейс нерентабельным при средней коммерческой загрузке 90 % в летний период. По информации авиакомпании «KLM» убытки генерируются начиная с 2008 года (за один сезон 1,6 млн. долл. США). Высокий уровень конкуренции на европейском направлении обусловлен тем, что в настоящее время из Казахстана в Европу пассажиров перевозят 10 авиакомпаний (Аэрофлот, Россия, МАУ, Белавиа, LOT, WizzAir, Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines и Эйр Астана). Также группа компаний «Air France/KLM» испытывала трудности не только в Казахстане, но и в ряде других стран, в связи с чем, авиакомпания оптимизировала свою сеть маршрутов (отменены рейсы Амстердам – Каир, Амстердам – Доха)",- говорится в сообщении.

В 2018 году казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Астана – Тюмень, Астана – Краснодар, Астана – Вильнюс, Астана – Милан, Астана – Томск, Астана – Челябинск, Астана – Сочи, Астана – Батуми, Астана – Душанбе.

В 2018 году иностранными авиакомпаниями (Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, Аэрофлот, Ангара) планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Рига – Алматы, Дубаи – Алматы, Дубаи – Актау, Москва – Кызылорда, Красноярск – Алматы. Также будет возобновлен рейс по направлению Астана – Хельсинки авиакомпанией Finnаir.