В Алматинской области задержаны браконьеры, отстрелившие шесть краснокнижных джейранов

Причиненный ущерб пока оценен на сумму более 10 миллионов тенге.

У задержанных браконьеров изъяты шесть разделанных туш джейранов, а также 6 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области

Задержание лиц, занимавшихся незаконной охотой на краснокнижных животных, произведено в Жусандалинской заповедной зоне совместными усилиями природоохранной полиции и работников РГКП «Охотзоопром».

«Подозреваемые передвигавшиеся на автомашинах «Toyota Land Cruiser 100» и «Subaru Legacy» были задержаны в местности Сары-кум. В багажнике внедорожника были обнаружены 6 туш джейранов, два нарезных карабина и одно гладкоствольное охотничье ружье, 12 калибра. В другой автомашине было изъято три охотничьих ружья, 16 и 28 калибра. Задержанные лица являются жителями Карагандинской и Алматинской областей» - сообщили в пресс-службе ДВД региона.

В алматинской областной полиции также проинформировали, что по выявленным фактам начато досудебное расследование по ст.339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и ст.287 УК РК (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).

Причиненный ущерб пока оценен на сумму более 10 миллионов тенге. Расследование по фактам поручено полицейским Жамбылского района.