Неравнодушные жители ВКО спасли пса, бегавшего неделю с капканом на лапе

Целую неделю бродячая собака с капканом на лапе страдала от боли в Восточном Казахстане, сообщает Zakon.kz передает региональный портал altaynews.kz.

Около недели назад жители поселка Новая Бухтарма заметили большого пса, на лапе которого был защелкнут капкан. Животное страдало от боли, однако никого к себе не подпускало. Как рассказала жительница Новой Бухтармы Майя Письменная, людям постепенно удалось прикормить собаку, которая стала подпускать их на расстоянии вытянутой руки. Пес получил кличку Лунный Свет.

"Я позвонила в полицию, в поселковый акимат, ветеринару, чтобы кто-то помог поймать Лунного Света и мы могли отвести его в ветклинику, но мне везде ответили, что это не их профиль", — добавила Письменная.

Тогда она разместила пост в социальных сетях, на который сразу же откликнулись неравнодушные люди. Несколько дней новобухтарминцы пытались выследить собаку и поймать ее. Животное удалось привезти в ветклинику, снять ему капкан и обработать лапу.

"Врачи сказали, что есть шанс обойтись без ампутации. Это невероятно! Сложно передать словами нашу радость", — поделилась женщина.

Теперь главная задача, которую ставят перед собой спасители пса, – это найти для него хозяина, который сможет вернуть ему веру в людей.

Фото: ru.sputniknews.kz