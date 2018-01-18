Сагинтаев провел заседание Экспертного совета

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Экспертного совета по экономике, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

В ходе заседания обсуждены вопросы реализации политики Главы государства, направленной на улучшение бизнес-климата, снижения административных барьеров и расширения возможностей для участия граждан в бизнес-процессах. В частности, рассмотрены механизмы передачи несвойственных государству функций в конкурентную среду.

С докладом о текущем состоянии института саморегулирования в стране и дальнейших перспективах его развития выступили советник генерального директора АО «Казахский институт нефти и газа» Ж. Кулекеев и Министр национальной экономики РК Т. Сулейменов. В дискуссиях приняли участие Заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев, председатель совета директоров АО «Сентранс» Е. Абдразаков, директор общественного фонда «Центр экономического анализа «Ракурс» О. Жандосов, директор ТОО «Oil Gas Project» Ж. Ахметов, председатель правления АО «Народный банк Казахстана» У. Шаяхметова, директор общественного фонда «Центр анализа общественных проблем» М. Махмутова, независимый эксперт Д. Садвакасов.