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Актриса засудила бывшего бойфренда, который выставил их секс-видео на порносайты

18 января 2018, 19:03

Согласно материалам дела, молодой человек заснял интимные сцены без ведома Чэмберс ещё в 2009 году.

Американская актриса и певица Крисси Чэмберс выиграла суд в отношении своего бывшего возлюбленного, который слил в Интернет их секс-видео. Как сообщает NME, артистка сделала предложение своей партнёрше вскоре после заседания, пишет life.ru.

Согласно материалам дела, молодой человек заснял интимные сцены без ведома Чэмберс ещё в 2009 году, когда самой актрисе было 18 лет. Через несколько лет они расстались, и он опубликовал шесть видео на порносайтах. При этом он указал имя и возраст девушки.

По словам адвоката Алекса Марзеца, молодой человек признал свою вину и выразил сожаление по поводу того, что девушка переживала из-за произошедшего. Подсудимого приговорили к компенсации морального ущерба. Кроме того, права на ролики передадут актрисе, которая уже сможет потребовать их удаления с порноресурсов.


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