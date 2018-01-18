Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана

По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

Кроме того, по поручению Главы государства создана Правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин происшествия.