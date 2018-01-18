Семьям погибших в сгоревшем автобусе будет оказана помощь - МЧС РУ

На правительственную комиссию возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия.

Тела погибших в сгоревшем автобусе в Актюбинской области граждан Узбекистана будут доставлены на родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

«Как сообщалось, на правительственную комиссию возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан Узбекистана. Комиссии также поручено организовать доставку погибших и пострадавших на Родину, оказать всю необходимую помощь их семьям», - говорится в сообщении МЧС РУ.

Напомним, 18 января 2018 борт МЧС с членами специальной Правительственной комиссии, созданной по поручению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, вылетел из Ташкента в Актобе, где произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 и пострадали 5 человек. По предварительным данным большую часть пассажиров составляли граждане Узбекистана.

В состав группы, вылетевшей в Актюбинскую область, вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других ведомств.

Трагедия случилась 18 января 2018 года в 10.30 (по время Астаны) на 1068 км автодороги «Самара-Шымкент», в 10 километре от поселка Калыбай (Актюбинская область, Иргизский район). По предварительным данным, пострадало 57 человек из них 52 пассажиров погибло, пять пассажиров вышли своими силами (все граждане Республики Узбекистан). Отмечается, что автобус осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент (РК) - Казань (РФ).



