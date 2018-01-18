"Торпедо" по буллитам одолело "Звезду"

После не совсем удачной выездной серии Устинка в родных стенах, пусть и только по буллитам все же одолела чеховскую "Звезду" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, сообщает Zakon.kz.

Сам матч получился совсем нерезультативным. За 60 минут основного времени матча и овертайма, команды обменялись только по одной шайбе. В итоге дело дошло до послематчевых бросков, где сильнее оказались хозяева льда.

Следующий матч "Торпедо" сыграет также дома, 20 января со "Химиком" (Воскресенск).

Торпедо (Усть-Каменогорск) - Звезда (Чехов) -2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)

0:1 - Сергей Купцов (Антипов, Мясищев) - 15:56

1:1 - Денис Игнашин (Тунхузин, Шин) - 35:30

2:1 - Евгений Рымарев - 65 победный буллит

Штраф: 10-8

Вратари: Смирягин - Самойлов

18 января. ДС им. Бориса Александрова (Усть-Каменогорск). 1855 зрителей