Землетрясение произошло в 467 км от Алматы

18 января 2018, 20:39

Энергетический класс землетрясения составил 11.4. Магнитуда - 4.9.

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК 18 января в 18 часов 41 минуту 56 секунд зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 467 км на восток от города Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на some.kz.

«Энергетический класс землетрясения составил 11.4. Магнитуда - 4.9», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: МИА Казинформ




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