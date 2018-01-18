Пресс-секретарь Путина заявил, что всегда говорит правду

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не говорит неправду, сообщает РИА Новости.

Песков принял участие в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" в воскресенье. Фрагмент передачи был показан на телеканале "Россия 24"

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду.

В ранее опубликованном ведущей программы на своей странице в Instagram фрагменте Песков сообщил, что президент больше всего не любит лжи и некомпетентности.

Фото: РИА Новости