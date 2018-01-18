Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Пресс-секретарь Путина заявил, что всегда говорит правду

18 января 2018, 20:51

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не говорит неправду, сообщает РИА Новости.

Песков принял участие в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" в воскресенье. Фрагмент передачи был показан на телеканале "Россия 24"

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду.

В ранее опубликованном ведущей программы на своей странице в Instagram фрагменте Песков сообщил, что президент больше всего не любит лжи и некомпетентности.

Фото: РИА Новости


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...