Казахстан стал «голосом» народов Центральной Азии в Совбезе ООН - Назарбаев

Нурсултан Назарбаев отметил вклад Казахстана в работу Совета Безопасности ООН в течение прошлого года.

Открывая заседание, Глава государства поприветствовал Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, Президента Республики Польша А.Дуду и всех глав делегаций стран-членов Совета Безопасности ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Пользуясь случаем, поздравляю Президента Дуду с началом непостоянного членства Польши в Совете Безопасности ООН. Поздравляю также Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Экваториальную Гвинею, вступивших в этом году в права непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Выражаю надежду на наше плодотворное сотрудничество и взаимодействие в рамках этого важнейшего органа Глобальной организации", - сказал Президент Казахстана.

Согласно утвержденной повестке дня Нурсултан Назарбаев предоставил слово Генеральному секретарю ООН. По завершении выступления А.Гутерриша Глава государства обратился к членам Совета.

"Избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и сегодняшнее наше председательство мы рассматриваем как доверие мирового сообщества к нашей стране и ее миролюбивой политике. Являясь первым государством Центральной Азии на этом посту, мы стали «голосом» народов нашего региона в этом важном органе Всемирной организации", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил вклад Казахстана в работу Совета Безопасности ООН в течение прошлого года.

"Возглавляя Комитеты по Афганистану/ «Талибану», ИГИЛ/ДАИШ и «Аль-Каиде», Сомали/Эритрее мы вносим свой посильный вклад в их плодотворную деятельность. Выражаю признательность всем государствам-членам Совета за тесное сотрудничество", - сказал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что меры доверия, направленные на достижение целей мира и безопасности, играют ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении насущных глобальных проблем.

"С трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было выдвинуто предложение о создании региональной структуры по безопасности и мерам доверия в Азии. В результате кропотливой дипломатической работы этот механизм создан. В настоящее время СВМДА успешно действует, объединяя 26 государств региона. Спустя четверть века я вновь выступаю в стенах ООН от лица Казахстана в качестве уже непостоянного члена Совета Безопасности", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал на необходимость сохранения мер доверия в повестке дня и назвал ряд факторов, способствующих этому. Президент Казахстана подчеркнул необходимость глубоких ментальных изменений и новых многосторонних политических решений в вопросе укрепления режима нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В этой связи Нурсултан Назарбаев предложил ряд мер, направленных на укрепление доверия в сфере нераспространения.

В завершение выступления Глава государства акцентировал внимание на важности установления взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами для эффективного решения конфликтов.

"Мировое сообщество – это единый организм, который силен в своем многообразии и многоукладстве, который может выживать и развиваться при наличии баланса и гармонии между населяющими нашу планету нациями и народами. Именно поэтому мы должны совместно добиваться более безопасного мира и более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве права. Безусловно и то, что в этом деле особая роль и историческая миссия принадлежит Совету Безопасности ООН", - сказал Президент Казахстана.

В ходе заседания Совета также выступили Президент Польши А.Дуда, Заместитель Премьер - Министра – Министр иностранных дел Кувейта Шейх Сабах Халед Аль-Сабах, Министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров.

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