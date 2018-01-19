МВД о пожаре в автобусе: криминала нет, это несчастный случай

Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины.

Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев прокомментировал пожар в автобусе в Актюбинской области, жертвами которого стали 52 человека, пишет ru.sputniknews.kz.

"Хотел бы особо отметить, что там не произошло дорожно-транспортного происшествия. В то же время никаких криминальных последствий мы не видим, это, скорее всего, несчастный случай. Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины", — сказал Тургумбаев на брифинге.

В результате, многие люди получили отравление.

"Второе: там когда открылась дверь, доступ к кислороду, автобус вспыхнул изнутри. Кроме этого, было очень много багажа внутри. Автобус двухэтажный, пассажиры находились на втором этаже, багаж — на первом", — сказал Тургумбаев.

По его словам, салон автобуса выгорел почти полностью, поэтому полиция привлекла специалистов — судебных медиков, работает лаборатория.

"В связи с тем, что объем большой, в дневное время не уложились, поэтому эти работы продолжаются и в ночное время. Мы надеемся, что завтра к утру, в крайнем случае, ближе к обеду, эти работы будут завершены и уже будет ясна причина возгорания", — заключил замглавы МВД.

Трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана.

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Фото: ru.sputniknews.kz