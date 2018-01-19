Назарбаев поздравил Польшу с началом деятельности в Совбезе ООН

Польша будет членствовать в Совбезе ООН на протяжении ближайших двух лет.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках официального визита в США и участия в заседании Совета Безопасности ООН встретился с главой Республики Польша Анджеем Дудой, сообщает ru.sputniknews.kz.

Во время беседы Назарбаев поздравил польского коллегу с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН.

"Сегодняшняя встреча — это хорошая возможность для нас обсудить наши отношения. Поздравляю с началом деятельности Польши в Совбезе ООН в 2018-2019 годах", — отметил президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев положительно оценил схожесть позиций Казахстана и Польши в работе Совбеза.

"Я рад, что наши мысли и направления работы в Совбезе ООН совпадают. Я хорошо помню свой визит в Варшаву и Ваш визит в Астану в прошлом году. Такие встречи сближают нас и наши страны", — сказал Назарбаев.

В свою очередь, Дуда выразил признательность за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Фото: ru.sputniknews.kz

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