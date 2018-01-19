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Папа Римский обвенчал во время полёта стюардессу и бортпроводника

19 января 2018, 01:29

Пара сама подошла к понтифику и попросила у него благословение.

Папа Римский на борту самолёта, следовавшего между чилийскими городами Сантьяго и Икике, обвенчал стюардессу Паулу Подест и бортпроводника Карлоса Чуффарди, пишет RT.

Как пишет La Repubblica, пара сама подошла к понтифику и попросила у него благословение.

Они рассказали ему, что состоят в гражданском браке восемь лет, но не смогли обвенчаться в Сантьяго в 2010 году, потому что незадолго до церемонии из-за землетрясения рухнула церковь, в которой они собирались совершить обряд.

Папа Римский предложил обвенчать их прямо во время полёта. Свидетельство о венчании было оформлено на бланке авиакомпании Latam, выполнявшей рейс.

Ранее понтифик прибыл с официальным визитом в Чили.


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