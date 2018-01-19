Маркировка меховых изделий обязательна только для предпринимателей

ДГД по г. Алматы напоминает, что реализация пилотного проекта маркировки была запланирована на 2015-2016 годы. Однако, принимая во внимание, что не во всех государствах-членах ЕАЭС проект был своевременно и полноценно реализован, было принято решение о его продлении.

Запуск системы маркировки в РК был осуществлен 27 ноября 2017 года.

Маркировка меховых изделий - это нанесение на товары контрольных (идентификационных) знаков (КиЗ), целью которой является поддержка здоровой конкуренции и борьба с «серыми» предпринимателями. Процедура распространяется исключительно на предпринимательскую деятельность, связанную с производством, ввозом и реализацией меховых изделий.

Маркировке подлежат предметы одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха (Группа ТН ВЭД 4303) поступающих в продажу на территории ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) - далее Перечень.

Маркируются изделия из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха.

В случае, если у изделий выполнена только подкладка из натурального меха, или мех прикреплен с наружной стороны, их также нужно маркировать (при условии, что изделие подпадает под группу ТН ВЭД 4303).

Маркировке не подлежат предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, рукавицы, митенки и головные уборы из натурального меха.

В данный Перечень товаров не входят перчатки, рукавицы, а также головные уборы или их части.

В связи с интеграцией сервисного программного продукта «Маркировка товаров» с информационной системой ТАИС-2, с 11 января текущего года, согласно «Правилам реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха», при ввозе в Республику Казахстан товаров, включенных в Перечень с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают маркировку указанных товаров после помещения под таможенную процедуру и совершения таможенных операций, связанных с таможенной очисткой. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют маркировку товаров, включенных в Перечень, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру.

Более того, согласно пункту 23 главы 7 Правил, при ввозе товаров, включенных в Перечень, юридические лица и индивидуальные предприниматели не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента помещения под таможенную процедуру и совершения таможенных операций, связанных с таможенной очисткой, оформляют Заявку в СПП.

В настоящее время ДГД по г. Алматы совместно с НПП «Атамекен» проводит работу по уточнению количества нереализованного товара (остатков) для урегулирования с Банкнотной фабрикой Национального банка РК вопроса изготовления необходимого количества контрольных знаков и избежания их нехватки.

В этой связи ДГД по г.Алматы, призывает предпринимателей провести инвентаризацию остатков меховых изделий и сообщить информацию о количестве нереализованного товара непосредственно по месту регистрации налогоплательщиков в Управления государственных доходов по г. Алматы.