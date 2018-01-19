Основные изменения таможенного законодательства в части перемещения товаров и транспортных средств для личного пользования связаны с введением с 1 января текущего года в действие Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», сообщает ДГД по Павлодарской области.

Временное хранение товаров для личного пользования

В соответствии с пунктом 2 статьи 342 Кодекса временное хранение товаров для личного пользования иностранного физического лица, имеющего намерение переселиться на постоянное место жительства в Республику Казахстан, получить статус беженца, оралмана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, может осуществляться в месте постоянного или временного проживания (пребывания) такого лица.

Допускается передача без разрешения таможенного органа товаров для личного пользования, находящихся на временном хранении, для ремонта, технического обслуживания и совершения других операций, необходимых для поддержания товаров для личного пользования в нормальном состоянии.

Иностранное физическое лицо, указанное в пункте 2 статьи 342 Кодекса, вправе пользоваться товарами для личного пользования, находящимися на временном хранении, в том числе за пределами мест их временного хранения, с учетом части второй настоящего пункта.

Пользование находящимися на временном хранении авто- и мототранспортными средствами и (или) прицепами к авто- и мототранспортным средствам, являющимися транспортными средствами для личного пользования, допускается с письменного разрешения таможенного органа при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 354 Кодекса.

Таможенное декларирование товаров для личного пользования

Таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии со статьей 346 Кодекса, производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

В соответствии пунктом 1 статьи 343 Кодекса таможенному декларированию в том числе подлежат:

10) товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях.

При таможенном декларировании товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в качестве пассажирской таможенной декларации могут использоваться документы, предусмотренные актами Всемирного почтового союза и сопровождающие международные почтовые отправления (CN22, CN23).

В данном случае сохраняется действующий до вступления в силу Кодекса порядок перемещения товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях. Норма внесена с учетом юридической необходимости;

11) части транспортного средства для личного пользования, указанные в части второй пункта 3 статьи 348 Кодекса.

Данная норма касается временно вывезенных транспортных средств для личного пользования за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза.

В случае ремонта транспортного средства для личного пользования, связанного с заменой его частей, подлежащих учету (регистрации) в соответствующих уполномоченных государственных органах Республики Казахстан, замененная часть при обратном ввозе такого транспортного средства для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза подлежит таможенному декларированию в целях выпуска в свободное обращение.

С 1 января 2018 года к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.

Временный ввоз транспортных средств для личного пользования

Временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС иностранными физическими лицами второго и последующих транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах, не являющихся членами ЕАЭС, при наличии не вывезенных с таможенной территории ЕАЭС союза ранее временно ввезенных такими лицами транспортных средств для личного пользования допускается при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 354 Кодекса.

В случае изъятия временно ввезенных транспортных средств для личного пользования либо наложения на них ареста в соответствии с законами Республики Казахстан срок временного ввоза в отношении таких транспортных средств для личного пользования приостанавливается.

Без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом следующих транспортных средств для личного пользования:

1) временно ввезенное транспортное средство для личного пользования - во владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения;

2) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное физическим лицом государства - члена Евразийского экономического союза, - его родителям, детям, супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке;

3) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное иностранным физическим лицом, - иным иностранным физическим лицам;

4) временно ввезенное водное или воздушное судно для личного пользования - капитану водного судна, командиру воздушного судна, членам экипажа для управления в целях эксплуатации данного транспортного средства в случаях, когда техническое устройство судна не предполагает его эксплуатацию без участия указанных лиц;

5) транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное на дипломатическое представительство и (или) консульское учреждение государства - члена Евразийского экономического союза, представительство государства - члена Евразийского экономического союза при международной организации, расположенное за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза, временно ввезенное физическим лицом государства - члена Евразийского экономического союза, работающим в таких дипломатическом представительстве и (или) консульском учреждении, представительстве государства - члена Евразийского экономического союза при международной организации, - иному сотруднику таких дипломатического представительства и (или) консульского учреждения государства - члена Евразийского экономического союза, представительства государства - члена Евразийского экономического союза при международной организации, расположенного за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза.

С разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом транспортного средства для личного пользования, временно ввезенного иностранным физическим лицом, - физическому лицу государства - члена Евразийского экономического союза при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 354 Кодекса.