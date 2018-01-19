Н.Назарбаев провел пресс-конференцию

Нурсултан Назарбаев рассказал о приоритетных направлениях и перспективах развития казахстанско-американских отношений.

В США прошла пресс-конференция по итогам официального визита в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе пресс-конференции Глава государства ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

В частности, Нурсултан Назарбаев рассказал о приоритетных направлениях и перспективах развития казахстанско-американских отношений, а также достигнутых договоренностях в сфере обеспечения международной и региональной безопасности.

Кроме того, Президент Казахстана ответил на вопросы касательно председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН и миссии нашей страны в деле нераспространения ядерного оружия в мире.

Фото: пресс-служба Акорды

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