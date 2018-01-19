Президент РК провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем
Перед началом беседы Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей Организации Объединенных Наций.
Нурсултан Назарбаев встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Перед началом беседы Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей Организации Объединенных Наций.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с председательством Казахстана в Совете Безопасности ООН.
Фото: пресс-служба Акорды
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