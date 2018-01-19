О казахстанском Гонконге рассказал Нурсултан Назарбаев
"Американской стороне надо заинтересоваться", - сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев на брифинге в Нью-Йорке сказал, что строящийся на казахстанско-китайской границе город в будущем будет как Гонконг, передает Zakon.kz.
"Мы на границе с Китаем, на "Хоргосе", строим целый город. Растет город под названием Алтынколь. Он как Гонконг когда-то будет. Очень большой интерес есть к этому проекту. С той и этой стороны по 500 гектаров выделили, производство возводится там, торговля идет", - сообщил Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил выгоду от проекта для Казахстана.
"Американской стороне надо заинтересоваться", - сказал Глава государства.
Фото: Sputnik Узбекистан
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