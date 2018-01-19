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В Алматы благодаря жителям по горячим следам задержали воров авто зеркал

19 января 2018, 07:13

Они успели снять зеркала с двух автомобилей Lexus.

Инцидент произошел в микрорайоне Саялы, передает Zakon.kz.

Местные жители заметили двух подозрительных парней, которые сначала просто гуляли в округе, а затем начали красть зеркала с автомобилей.

Они успели снять зеркала с двух автомобилей Lexus. Проделав свою работу, они забежали в белую Lada, которая преследовала их на каждом шагу.

Жители микрорайона вызвали полицию и при проческе района по горячим следам патрульные экипажи «Буран 007», «Буран 07» и «Буран 036» задержали преступников.

В белой Lada под сиденьями и ковриками были найдены украденные зеркала.

Водитель автомобиля сообщил, что он якобы таксист, однако сотрудников полиции навело на подозрение, что одно из зеркал было под сиденьем водителя.

Задержанных доставили в РУВД для дальнейших разбирательств. А владельцам пострадавших автомобилей, которые не подозревали о краже, сообщили об инциденте. В свою очередь, они были безмерно благодарны сотрудникам полиции.


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