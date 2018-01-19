Могла быть криминальная версия гибели 52 пассажиров

Однако в МВД заявили, что никакого криминала не было.

Была названа криминальная версия гибели 52 пассажиров в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Об этом рассказал президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов.

"Я сам раньше передвигался на автомобиле через Казахстан. Там на дороге криминал - требуют деньги. Сейчас мне поступила информация, что все было не так, как говорят. Мы видели картинку, как среди бела дня горит автобус. Но он же не спичка, чтобы сразу загореться. Люди могут выскочить наружу, пнув ногой стекло. Но этого не произошло. Мне мои люди сообщили, что там был криминал. Из-за того, что водитель не заплатил за дорогу местным бандитам, они устроили такой поджог. Закрыли дверь, наставили якобы пистолет, не разрешали выходить и подожгли якобы автобус... Если бы загорелась электропроводка, то люди сумели бы выбраться наружу", - заявил правозащитник по видеосвязи из Москвы.

Однако в МВД заявили, что никакого криминала не было.

Напомним, 18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса. В салоне автобуса находились 55 пассажиров и два водителя. 52 человека погибли на месте. Все погибшие — граждане Узбекистана.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: КТК