Фотодинамика - верный союзник в борьбе с раком

О том, чем уникальна фотодинамическая терапия и почему эта методика все больше завоевывает внимание медицинского мира, рассказывает главный онколог Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК – Насрулла Шаназаров, сообщает Zakon.kz.

ВОЙНА И МИР

Если бы можно было сравнить войну с раком с самой настоящей войной, то можно сказать, что в этом сражении операция, как тяжелая артиллерия – эффективная, но применяемая в исключительных случаях, в отличие от химиотерапии-пехоты, которая используется всегда и часто идет в бой с врагом первой. Сверху ее может поддерживать авиационный полк лучевой терапии, поражая вражеские объекты точечными ударами. При таком описании фотодинамическая терапия, как партизанский отряд: масштаб его действий в сравнении не такой глобальный и разрушительный, но именно их вылазки способны расстроить планы врага еще до начала главной войны. И даже когда бой кажется проигранным, фотодинамика способна вывести и ослабить даже самого свирепого противника.

Главный онколог Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК, Насрулла Шаназаров рассказывает о методе фотодинамики менее образно, но по-научному четко, сразу предупредив: это не панацея, которая избавит от всей болезни вмиг. В мире, где изнуряющая война с раком ведется с переменным успехом, уникального лекарства еще не придумали: фотодинамическая терапия может победить рак индивидуально, но в его самом зародыше, что случается очень редко. В большинстве случаев эта методика является лишь дополнением, но очень важным и порой необходимым, - убеждает доктор.

«Суть методики состоит в том, что она представляет собой избирательные накопления вещества - фотосенсибилизатора в проблемных участках – это опухолевые клетки, воспаленные клетки. В последующем, путем воздействия лазерного облучения (не радиационного, а именно лазерного облучения) происходит изменение в опухолевых клетках».

ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ЕГО ЭФФЕКТ

Область воздействия лазера - всего пять миллиметров в глубину, это меньше ширины пальца руки. Казалось бы, конкуренцию по мощностям фотодинамика проигрывает всухую той же химио- и лучевой терапии. Но именно облучение лазером специалисты называют самым безопасным способом борьбы с раком. Более того он, как настоящий партизан, способен действовать при любых условиях.

«Достоинство в том, что его можно применять вместе со всеми существующими методиками, то есть до операции, после операции, во время операции, до лучевой терапии, во время и после, то есть эта методика только усиливает эффект других методов».

В Казахстане лазерное оружие в войне с раком почти что инновация: здесь она используется официально почти два года, и пока только в Президентской клинике. За все время через эту процедуру прошли сто тридцать человек. При этом способов проведения фотодинамической терапии несколько, но чаще применяют внутривенное лазерное облучение крови, так как именно по крови могут распространяться метастазы (раковые очаги), «колонизируя» новые ткани и органы. Чтобы предупредить «атаку», пациенту сначала вводят специальный препарат - фотосенсибилизатор, а спустя примерно два часа кровь начинают облучать лазером. Насрулла Абдулаевич на этих словах демонстрирует тонкую трубку, которая при подключении к аппарату начинает светиться ярким красным лучом на конце. Это и есть лазер.

«Тут однозначного ответа на вопрос, сколько процедур необходимо пройти, нет. Поскольку, если это ранняя стадия, то достаточно одной процедуры. Если процесс запущенный, а все остальные методы оказались неэффективны, малоэффективны или противопоказаны, эту методику можно применять сколько угодно, до тех пор, пока можно помочь человеку».

Впрочем, фотодинамика, вопреки своим мощностям, может действовать не только на поверхности: несколькими этажами ниже, в отделении эндоскопии, нам демонстрируют, как лазерный луч способен проникать в глубины человеческого тела, ведя свою точечную войну с раком изнутри. Главный эндоскопист Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК Арсен Тусупбаев разъясняет, как это происходит:

«Фотодинамической терапией можно лечить заболевания кожи, полости рта, а как достать до желудка? Эндоскоп позволяет туда завести лазер. Это верхние дыхательные пути, ЖКТ. При этом мы не ограничиваемся только желудком и пищеводом, мы проводим лечение толстой кишки».

В борьбе с раком все методы хороши, - говорят специалисты, ведь эта война, как и самая настоящая, иногда ведется сразу на нескольких фронтах: нужно не только остановить и оттеснить «врага», но и предотвратить его будущее наступление, которое может произойти в совершенно иной области. Для этого и важны партизанские бои фотодинамической терапии, несущей свой незаменимый вклад в общую борьбу.

Сауле Темирбаева